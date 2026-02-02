Над 1000 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища през нощта. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна изнфраструктура".

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Зимната обстановка в страната: 468 машини чистят пътищата, има ограничения за камионите в проходите

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Републиканските пътища в районите със снеговалеж се почистват

Ситуацията тази сутрин на магистралите

Магистрала „Хемус” е почистена до асфалт. Продължава леко да вали сняг. Трафикът тази сутрин се засилва.

Магистрала „Тракия” е добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Смолянска област

Пътят Смолян-Пловдив и проходът Рожен са почистени и опесъчени, потвърдиха шофьори.

В областта задължително всички МПС трябва да се движат с вериги, когато преминават през проходите Пампорово и Превала, съобщават от областната пътна агенция. През двата прохода е забранено движението на камиони над 12 тона.

37 снегопочистващи и опесъчаващи машини в момента са на терен и обработват основните пътни артерии във високите части на Родопите.

Три населени места през нощта са били без електрозахранване. Към тази сутрин само едно от тях все още е без ток.

В Пловдив има десетки сигнали за паднали дървета под напора на тежкия сняг. Има паднали върху леки коли. Няма пострадали хора. В пожарната има регистрирани над 15 сигнала през нощта.

Катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. От началото на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника. На терен са 70 машини, съобщават от АПИ.

В северните райони снеговалежът беше по интензивен - в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Имаше леки затруднения по път I-3 поради засилен тежкотоварни трафик поради крайно неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите, но ситуацията беше овладяна в рамките до 20-30 минути.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Проходът на Републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства, както и останалите пътища.