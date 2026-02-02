-
Коментар на Калина Божилова, Юри Велев и Дани Милев
В първия работен ден от седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медицинският специалист Калина Божилова, политическият анализатор Юри Велев и музикантът Дани Милев, изразиха своите позиции по няколко актуални теми.
Първата от тях е свързана с масовото недоверие на българите в политическата система и способността на управлението да работи ефективно. Данни от проучване на FGS Global показват, че 8 от 10 българи са недоволни от властта, а 63% смятат, че страната се движи в грешна посока.
След това гостите обсъдиха и ситуацията в Съединените щати, където действията на антиимиграционните служби и политическите изказвания на музиканти от сцената на наградите „Грами” внасят допълнително напрежение в обществото.
Повече по темата гледайте във видеото.
