В първия работен ден от седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медицинският специалист Калина Божилова, политическият анализатор Юри Велев и музикантът Дани Милев, изразиха своите позиции по няколко актуални теми.

Първата от тях е свързана с масовото недоверие на българите в политическата система и способността на управлението да работи ефективно. Данни от проучване на FGS Global показват, че 8 от 10 българи са недоволни от властта, а 63% смятат, че страната се движи в грешна посока.

След това гостите обсъдиха и ситуацията в Съединените щати, където действията на антиимиграционните служби и политическите изказвания на музиканти от сцената на наградите „Грами” внасят допълнително напрежение в обществото.

Повече по темата гледайте във видеото.