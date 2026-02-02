Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов откри реновирания дом за стари хора в село Главиница, община Пазарджик.

„Това е 12-ият дом, който откриваме след цялостен ремонт. Всички 81 държавно финансирани домове се ремонтират", каза той. Гуцанов уточни, че в дома живеят 48 души, които "ще се чувстват по възможно най-добрия начин”.

81 дома за възрастни се ремонтират с над 370 млн. лв. по Плана за възстановяване

От 35 години не е имало толкова средства за ремонт и разширяване на социалните услуги, отбеляза министърът. „Това са около 400 милиона евро за ремонт на 81 държавни дома и откриване на 250 нови социални услуги. Такава мащабна реформа не е имало“, допълни той.

Гуцанов коментира и акциите в т. нар „къщи на ужасите“. „Миналата седмица изведохме 30 души от нелегален дом в Старозагорско”, обясни той. Министърът припомни, че са отнети 19 лиценза, 15 нелегални дома са затворени, а десетки лицензи са върнати заради затегнатия контрол.

Снимка: Министерство на труда и социалната политика

Главиница е дванадесетото място, където ремонтът на Дома за стари хора е окончателно приключил. Обновени напълно са вече и домовете в Елхово, Троян, Долна Митрополия, Кула, Крумовград, Ружинци, Димово, Алфатар, Мездра, Видин и Гълъбово. Средствата за мащабните реновации на финансираните от държавния бюджет домове са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост.

Социалният министър призова хората да проверяват дали домовете, в които настаняват близките си, са законни

Освен жилищните сгради, по проекта в Главиница са реновирани и другите две сгради към дома – административната, в която е персоналът и трапезарията, както и тази за трудотерапия. Проектът осигурява и благоустрояване на двора и околното пространство. „С пари, предоставени отново от нашето министерство, ще бъде купено ново обзавеждане и оборудване за дома“, допълни министърът в оставка.

Архиререйският наместник отец Боян отслужи водосвет. В церемонията участваха кметът на Пазарджик Петър Куленски, зам.-кметът Гергана Ичева, областният управител Валентина Кайтазова и кметът на Главиница Светлозар Генов.

Редактор: Цветина Петрова