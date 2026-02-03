60% от датчаните вече смятат Съединените щати за противник, а под една пета ги определят като съюзник, показва проучване, изготвено за обществената медия ДР.

Дания традиционно е сред най-ревностните съюзници на Вашингтон и продължава да нарича САЩ свой „най-близък съюзник“, но през последните седмици напрежението нарасна заради желанието на Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия - автономна територия на датското кралство.

На въпроса дали при сегашната ситуация биха определили Съединените щати „като съюзник или като противник“, едва 17% от анкетираните са отговорили, че ги възприемат като „съюзник“, съобщава ДР, цитирана от АФП.

20% са заявили, че не знаят, а три процента са отказали да отговорят.

През януари Доналд Тръмп се отказа от заплахите си да завземе арктическата територия, която чрез Дания е член на НАТО.

Тези заплахи хвърлиха трансатлантическия алианс в най-дълбоката му криза от години.

Анкетата е проведена от аналитичната компания „Епинион“ сред 1053 датчани над 18-годишна възраст в периода от 21 до 28 януари.

На 17 януари хиляди датчани се включиха в протестно шествие от центъра на Копенхаген до посолството на САЩ в знак на несъгласие с натиска на Тръмп за поемане на контрол над Гренландия.

На 31 януари хиляди излязоха на шествие към американското посолство в датската столица, този път в тиха демонстрация, организирана от Асоциацията на ветераните на Дания, след като Доналд Тръмп омаловажи ролята на неамериканските войски на НАТО в Афганистан.

