САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни да се преместят от Истанбул в Оман, съобщава "Ройтерс".

Също така Техеран иска преговорите да бъдат в двустранен формат, само със САЩ, а не с няколко арабски и мюсюлмански държави, които да присъстват като наблюдатели.

Причината е, че иранците искат да ограничат преговорите до ядрени въпроси и да не обсъждат неща като ракети и прокси групи, които са приоритети за други страни в региона.

Очаква се преговорите да се проведат в Оман в петък, като администрацията на президента Доналд Тръмп се е съгласила с иранското искане. Продължават дискусиите дали други страни от региона ще се присъединят към преговорите в Оман. Белият дом засега отказва коментар.

