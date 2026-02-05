-
КНСБ: Индустрията в България е загубила близо 105 хил. работни места от 2019 до 2023 година
Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино
Руска атака с дронове по жилищни сгради в Киев, има ранени (ВИДЕО)
Христина Христова: Единствената цел на подфондовете е да се умножат парите за втора пенсия
По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане
Бурята "Леонардо" удари Испания и Португалия, на места се наложи евакуация
Редактор: Ивета Костадинова
