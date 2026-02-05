-
На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение
След репортаж на NOVA за изтеклите кадри от гинекологичен кабинет от Софийската районна прокуратура разпоредиха да бъдат извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни практики, и здравни заведения. От държавното обвинение посочват, че на един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.
В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.
След репортаж на NOVA: СРП се самосезира за изтеклите кадри от гинекологичен кабинет
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел. Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, съобщават от СДВР. СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и „Медицински надзор”.
Прокурор при Софийската районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. Разследването е възложено на СДВР.Редактор: Станимира Шикова
