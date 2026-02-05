Множество бани в олимпийското село в Милано са били вандализирани при пробив в сигурността, съобщи италианският вестник „Кориере дела Сера“.

Според разследващите, в общо 70 стаи в три различни сгради за настаняане на спортистите са били повредени душовете между средата на декември и средата на януари.

Достъпът до новопостроеното село по принцип е възможен само със специален пропуск и QR код. Полицията подозира, че са били използвани режещи инструменти.

Silenzio al Governo sulla "INSICUREZZA" del Villagio Olimpico.



Settanta docce distrutte in un mese, vandali hanno agito indisturbati: inchiesta sulla sicurezza del Villaggio olimpico.



Olimpiadi, più belle fuori che dentro! https://t.co/bZ7SHhXoGU — Sabó (@AngeloSab82) February 5, 2026

Проблемът излязъл наяве след установени щети от наводняване, добавя „Кориере дела Сера“. Звено за борба с тероризма към прокуратурата в Милано също се е включило в разследването, а от полицията се надяват, че записите от камерите за наблюдение ще дадат отговори.

Зимните олимпийски игри, които се провеждат съвместно с алпийския курорт Кортина д'Ампецо, както и на няколко по-малки локации, ще бъдат официално открити в петък.

Редактор: Цветина Петкова