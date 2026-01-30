Точно една седмица преди официалното откриване на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, Италия навлиза в последната фаза на подготовката. 25-ото издание на големия спортен форум ще бъде първото събитие, организирано съвместно от няколко града. Милано ще е основен домакин на състезанията на лед. Състезанията в останалите дисциплини ще бъдат Кортина, долините Валтелина и Фиемме.

Руските спортисти ще участват в Зимната олимпиада с неутрален статут

В съответствие с модернизирания подход към провеждането на Олимпийските игри, 85% от необходимите съоръжения вече съществуват. Това отразява нов, регионално разпределен модел за Зимните игри, предназначен да увеличи използването на съществуващата инфраструктура.

Игрите ще посрещнат повече от 3500 спортисти от 93 държави, които ще се борят за 195 медала в 16 дисциплини. България ще бъде представена от 20 състезатели в шест спорта.

Редактор: Дарина Методиева