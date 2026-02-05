Нов доклад поставя фокус върху дигиталното благосъстояние на децата с цел да бъдем по-информирани и осъзнати. Добрите практики, педагогическите подходи и публичните политики от няколко европейски държави коментира в предаването „Социална мрежа” Еви Карагеоргу, артистичен директор в „Арте урбана колектив”.

„Дигиталното благосъстояние е нов термин, който се въвежда в доста европейски държави и се занимава с това как децата да не развиват зависимости онлайн, как дигиталното да не бъде крайната цел, а да бъде само средство, с което те да постигат други цели”, каза тя.

„Фокусът на този проект, който развиваме заедно с още четирима партньори от четири различни държави - Франция, Португалия, Италия и ние от България, е да насочи вниманието си именно към по-малките деца, защото проучването, което направихме показва, че повечето политики засягат децата, които вече са в училищна възраст. Децата, които са в детска градина, от 3 до 6-годишна възраст, отсъстват, няма толкова политики и фокус към тях, а всъщност те още от тази възраст започват да имат достъп до устройствата”, допълва артистичният директор в „Арте урбана колектив”.

По думите ѝ в детските градини в България се наблюдава желание от страна на директори и педагози да пробват нови неща. „Ние развихме един проект, който е кинообразование за малки деца - как да въвеждаме киното и дигиталния образ по полезен начин с кратки филмчета до 3 минути, без ярки цветове, без голяма динамика, без много стимули. Гледаме филмче 3 минути и след това имаме 30 минути, прекарани в дейност, говорене, практическа работилница. Аудио-визуалното е много малка част. Позитивното е, че в детските градини има възможност за иновация”, обясни още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова