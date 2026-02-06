Стотици хора протестираха в четвъртък пред сградата на „Вашингтон пост“ в американската столица срещу масовите съкращения на журналисти, предадоха АПА и "Франс прес". „Демокрацията умира в мрака. А вие, Джеф Безос, угасихте светлината“, гласеше един от плакатите на демонстрацията, насочен към основателя на „Амазон“ и собственик на изданието.

Няколко уволнени служители, които участваха в протеста, осъдиха решенията за съкращаване на персонала. "В условията на безпрецедентни атаки срещу пресата подобни мерки са опасни", заяви Майкъл Брайс-Садлър, който е отразявал събитията от американската столица за вестника. По думите му „тези съкращения не са по вина на служителите, но именно те понасят основната тежест“.

Вестник “Вашингтон поуст” съкращава 300 журналисти

В сряда беше обявено масово съкращаване на персонал във „Вашингтон пост“. Американската телевизия "Ен Би Си" съобщи, че около една трета от служителите на вестника трябва да напуснат. Според „Ню Йорк таймс“ засегнатите са около 300 души.

► Чуждестранните кореспонденти сред най-засегнатите

По информация на "Франс прес" повечето чуждестранни кореспонденти на изданието ще бъдат освободени. Сред засегнатите е и кореспондентката в Украйна Лизи Джонсън. Репортажите от Близкия изток също ще бъдат силно ограничени. Значителни съкращения има и в отделите за местни новини, спорт и в книжното приложение на вестника.

► Отлив на абонати и връзките на Безос с Тръмп

Вестникът, който през 1972 г. разкри аферата „Уотъргейт“ по времето на президента Ричард Никсън и чиито журналисти са носители на множество награди „Пулицър“, според медийни публикации от години отчита финансови загуби. Като една от причините се посочва отливът на абонати, свързан с подкрепата на Джеф Безос за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Безос, заедно с други технологични милиардери, присъства на повторното встъпване в длъжност на Тръмп преди малко повече от година. Освен това той финансира с около 75 млн. долара документалния филм „Мелания“ за първата дама на САЩ, което предизвика дебат дали „Амазон“ търси благосклонност от администрацията.

Под ръководството на Безос „Вашингтон пост“ се отказа и от дългогодишната си практика да подкрепя конкретен кандидат с редакционна статия по време на президентски избори. На изборите през 2024 г. вестникът не изрази подкрепа за кандидатът на демократите Камала Харис. Първото редакционно преструктуриране през същата година също доведе до напрежение, като редица журналисти напуснаха и преминаха към други медии.

Редактор: Дарина Методиева