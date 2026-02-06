Изтеклите записи от гинекологичен кабинет в София са само част от поредицата подобни случаи, за които се разбра в последните дни. От Българския фонд за жените излязоха с остра позиция, в която посочват, че „превръщането на женската уязвимост в порнографско съдържание показва сериозни пропуски в контрола”.

"Адресатите на тази позиция са основно два. Едните са политиците и законодателите, които трябва да вземат спешни мерки, както и широката общественост, защото трябва да си даваме сметка, че всичко това е възможно заради широко разпространената култура на толериране". Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS Гергана Куцева от Българския фонд за жените.

Кадри от гинекологичен кабинет изтекоха в сайтове за възрастни

По думите ѝ не става дума за единични случаи и това не е просто скандал с незаконно видеонаблюдение. "Това е полово базирано насилие, насочено към жени и момичета. Всички потърпевши досега са жени и момичета, включително дете на 9-годишна възраст. Трябва да е ясно, че половo базираното насилие в този случай е сексуално унижение, а в случаите с разпространение на порнографско съдържание - на практика и сексуална експлоатация", категорична е тя.

Според нея властите трябва да "получат ясен сигнал, че това са случаи с много висока обществена тежест". "Първо, защото сигналите вече са стотици. Освен това става въпрос и за деца. Не може да има никакви забавяния - нужни са бързи мерки и бързо правосъдие", подчерта Куцева.

Скандалът с голи кадри от лазерна епилация в Бургас: Близо 100 души подадоха сигнали, сред тях непълнолетни

Ето и пълната позиция на Българския фонд за жените:

Български фонд за жените изразява силна тревога и категорично възмущение от сигналите за незаконно заснемане на жени със скрити камери по време на медицински прегледи и козметични процедури!

По информация от медиите последният известен случай е от гинекологичен кабинет в София, а предишните - от козметични салони в Бургас и Казанлък. В тези случаи жени, включително малолетни и непълнолетни момичета, са били заснети в интимни моменти без знанието им, а видеозаписите са разпространявани в платени сайтове за възрастни. Това е недопустимо нарушение на човешкото достойнство, правото на личен живот, телесната неприкосновеност и на медицинската конфиденциалност. Изразяваме дълбоко съчувствие и солидарност с всички пострадали.

Техните случаи не бива да се разглеждат като изолирани инциденти. Те очертават тревожен модел на системно сексуално и онлайн насилие над жени в България. Превръщането на женската уязвимост в порнографско съдържание с комерсиална цел разкрива мащаба на вредата и сериозните пропуски в превенцията, контрола и институционалната реакция. Показателно е, че паралелно с публично известните случаи продължават да се подават десетки нови сигнали до органите на реда.

Липсата на повдигнати обвинения до момента засилва усещането за безнаказаност и допълнително задълбочава травмата и несигурността на пострадалите. Онлайн насилието има дълготраен и натрупващ се ефект - всяко гледане, споделяне или разпространение на подобни записи представлява нов акт на посегателство. Свидетелство за това е случаят на жена, чието видео е било гледано над 50 000 пъти - мащаб, който ясно показва интензитета на преживяното насилие и публичното унижение. Подобни практики са несъвместими с принципите на демократичната правова държава.

Напомняме, че през 2024 г. беше приета Директивата на Европейския съюз за борба с насилието над жени, която обхваща заснемането и разпространението на интимни изображения и видеа без съгласие, както и кибертормоза и киберпреследването. Въпреки това, българското законодателство все още не осигурява пълна и ясна защита срещу всички форми на онлайн насилие.

Настояваме за незабавни и прозрачни действия от институциите: ефективни разследвания, реална наказателна отговорност, премахване на незаконното съдържание и адекватна подкрепа за пострадалите.

Искаме защита на момичетата и жените в България!

Целия разговор гледайте във видеото.

