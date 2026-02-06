Спелеологът Яни Макулев, баща на 15-годишното момче, което полицията издирва след тройното убийство в хижа „Петрохан”, заяви в ексклузивен разказ пред NOVA, че синът му е в безопасност и е заедно с Ивайло Калушев. Детето е в неизвестност от 29 януари, а полицията издирва общо трима души по „горещи следи” в няколко странджански села.

► Издирваните лица

От пресцентъра на МВР поясниха, че детето е в неизвестност заедно с още едно лице.

• Ивайло Калушев - член на Управителния съвет на рейнджърска организация;

• Николай Златков - млад мъж, който е част от същата организация още от дете.

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Бащата Яни Макулев е бил разпитан още в началото на разследването. Той потвърди, че няма връзка с детето си от 29 януари, но заяви: „Аз съм абсолютно спокоен, защото знам с кого се намира и съм убеден, че е в безопасност”. Според неговата информация, групата е планирала да бъде в къща край морето.

► Хронология на престъплението

Източници на разследването посочват, че най-вероятно тройното убийство в хижа „Петрохан” е извършено в неделя, 1 февруари. Сигналът до полицията е подаден на следващия ден около 11:20 часа, когато от хижата все още е излизал дим. Потвърдено е, че жертвите са били убити с пистолет и пушка тип „карабина”.

► Позицията на институциите

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира след медийното интервю на родителя. От агенцията уточниха, че до 6 февруари сутринта при тях не са постъпвали сигнали за детето или семейството му. Първият сигнал е получен днес през онлайн платформата на ведомството.

Разследващите проверяват и миналогодишно досъдебно производство в прокуратурата за „престъпни хомосексуални действия”, в което са били замесени Калушев, Златков и един от убитите рейнджъри. Тогава обаче не са били открити доказателства за престъпление спрямо деца. Яни Макулев определи твърденията за „педофилия, секта и наркотици” като „абсолютно безпочвени”.

Яни Макулев подозира, че тройното убийство е дело на външен човек. Той изрази мнение, че е нормално в такава ситуация човек да се „покрие, докато утихнат нещата” и изказа увереност, че издирваните ще се появят до ден-два.