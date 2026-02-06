Иван Кристоф обяви награда от 100 хиляди долара за информация, която да помогне за намирането на 15-годишното дете, изчезнало заедно с издирвания Ивайло Калушев след тройното убийство край „Петрохан“. Мъжът, известен като Човекът-паяк, написа в своите социални мрежи, че предоставя още и високопроходими скутери за търсенето на изчезналите.

„Който има желание и има информация, да я сподели. Да сподели на МВР, те ще валидират тази информация или да се свържат със 112 да информират. Ако имат и претенции към награда, разбира се. Парите нямат значение, важно е спасяването на човешки живот“, казва Кристоф.

