Половин година след инцидента с АТВ в центъра на Слънчев бряг, при който загина жена, а детето ѝ беше тежко ранено, случаят все още не е влязъл в съда. Припомняме, че на 14 август Никола Бургазлиев, в чиято кръв след катастрофата бяха открити следи от марихуана, изгуби контрол над мощното бъги и помете семейството, което се движело по тротоар.

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома, а синът ѝ - 4 годишният Мартин, оцеля, но е със 100% ТЕЛК.

От прокуратурата обявиха, че досъдебното производство вече е приключило. Защитата на Бургазлиев обаче използва всички законови механизми, за да бави момента на влизане на материалите в съдебна зала. Поредният им ход е днес, когато ще бъде искана промяна на мярката за неотклонение. Засега извършителят е с постоянна мярка „задържане под стража”.

„Досъдебното производство е приключило и още преди Нова година ни предявиха материалите, но няма конкретна дата за делото. Марти се възстановява бавно и има ТЕЛК решение на 100% за една година. Три пъти седмично ходи на логопед и на рехабилитация. Засега докторите казват, че се развива добре”, разказа близкият на пострадалите Юлиян Здравков.

При инцидента беше ранена и неговата дъщеря. Той отбеляза, че нито тя, нито Марти имат спомени от момента на трагедията.

