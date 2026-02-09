„Подкрепих Крум Зарков за председател на БСП, защото той е единственият човек, който не участваше в апаратните игри и по никакъв начин не може да бъде свързан с управлението и грешките, които БСП допусна през последната една година. Той е глътка свеж въздух, от която партията има нужда”. Това каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Димитър Данчев, делегат на конгреса на БСП и бивш зам.-министър на икономиката.

„Често пъти сме обвинявани, че избора на председател се е случвал със задкулисни договорки, но този път стана пределно ясно, че задкулисни договорки не може да има, защото Крум Зарков нито е член на националния съвет, нито по някакъв начин е участвал в управлението на партията”, заяви още Данчев.

„Управлението на БСП през последната една година е оставило усещане в обществото, че БСП е превърната в една обезличена и зависима от влиянието на олигархично-мафиотски кръгове партия. Това предопредели избора на Крум Зарков за председател, ако нямаше такова усещане, вероятно нямаше да има такава подкрепа за някой, който не е бил част от това ръководство”, коментира той.

По думите му с избора на Зарков БСП е показала, че е разбрала своите грешки, готова е да се промени и ще търси консолидиране на ляво мислещите хора в България.

Данчев коментира още, че Румен Радев не може да бъде конкурент на БСП на предсрочните парламентарни избори. Той заяви, че все още липсва конкретика в политиките и платформата, с която ще се яви Радев, както и не е ясно кои хора ще застанат зад него.

„Предстои да видим новосформираната политическа партия на Радев в каква посока ще тръгне, но при всички положения, ако говорим за съвместни действия в следващото Народно събрание, те ще бъдат на ясна и принципна основа. Там, където имаме сходни политики, защо да не бъдем партньори?”, каза още той.

Редактор: Ивета Костадинова