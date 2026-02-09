-
-
-
-
-
-
Разделянето на българските граждани по етническо самосъзнание е безобразие, допълни тя
Смятам, че Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено. Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева в студиото на „Твоят ден“ .
На въпроса дали ще се включи в екипа на Румен Радев или ще участва в изборите, Митева отговори: „Нека да се насрочат изборите, нека да започнат сроковете по изборния закон и всички ще разберем кой къде ще участва“. Тя призова към търпение и подчерта, че все още е рано за конкретни отговори.
Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев.
Ива Митева: Данните на НСИ не са критерий за това кой има избирателни права в България
Относно украинската криза, Митева подчерта: „Аз лично винаги съм гласувала против изпращането на оръжие за Украйна, защото не вярвам, че войната може да се печели така“.
Митева подчерта нуждата от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: „Закриването на антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“.
Тя коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии: „Навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани. Трябва да се търси нормалност, а не ляво-дясно“.
На въпроса за изборните промени и ограниченията на секциите в чужбина Митева каза: „Разделянето на българските граждани по етническо самосъзнание е безобразие. Всеки български гражданин, независимо къде живее, трябва да има право на глас“.
Ива Митева подчерта, че разговорът бе насочен към цялостната политическа картина и изборните процеси, без да потвърждава конкретно участие като кандидат-депутат: „Все още не сме в активен изборен процес. Когато насрочат изборите, ще стане ясно кой къде ще участва“.
Ива Митева беше категорична, че политическите решения трябва да се оценяват по действията, а не по думи: „Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи.“
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петкова
