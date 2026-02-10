Възрастен мъж е в критично състояние след брутално нападение с нож във Варна. 86-годишният Васил Тепеделенев, известен като Васко Моржа, е бил намушкан многократно в неделя вечерта в района на Морската градина.

Мъжът е бил нападнат внезапно и намушкан многократно, след което извършителят е напуснал мястото. Освен прободните рани, пострадалият е бил удрян, бутан и ритан. Той е настанен в реанимация, като по последна информация състоянието му се подобрява, но остава тежко.

Полицията е задържала заподозрян за нападението - 44-годишен мъж с множество предишни криминални регистрации. Той е в ареста за срок от 24 часа. Към този момент няма данни да е диагностициран с психично заболяване.

По думите на близките на пострадалия нападателят е познат в района на т.нар. „Топлата вода“ във Варна, където Васил редовно спортува и се къпе. По непотвърдена информация мъжът е отправял провокации към него и други хора, а минувачи неколкократно са опитали да го защитят. Именно това може да е станало повод за последвалата агресия.

„Дядо ми е човек с авторитет сред хората там. Не е имало никакъв разговор по време на самото нападение. Всичко е станало внезапно“, разказва внукът на Васил.

"По време на самия инцидент е нямало никакъв вербален контакт с дядо ми и директно е преминал към престъплението", каза още внукът.

Случая коментира и психологът Нина Петрова, близка на пострадалия, която определи случилото се като „симптом на системен провал“ и посочи, че това не е единичен случай. Според нея липсата на контрол и последваща грижа за хора с психични и поведенчески проблеми създава риск не само за тях, но и за обществото. „Хората често биват изписвани без адекватно лечение и без надзор върху приема на лекарства“, посочи тя.

"Ако наистина не е с психични отклонения, много се надявам, този човек да не излиза от затвора", подчерта Васил.

След нападението близки на пострадалия заявиха, че ще настояват за повече мерки за превенция и самозащита, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.

