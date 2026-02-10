Народните представители от “Възраждане” излязоха с официална позиция, като обявиха категорично, че е необходимо да бъде получена допълнителна информация относно случаите от "Петрохан" и Околчица.

От партията настояват за:

► изясняване на фактите и обстоятелствата, при които са настъпили смъртните случаи в района на хижа „Петрохан“ и в района на връх Околчица

► дейността и пребиваването на лица и организации в тези райони

► наличието, съдържанието и обработването на сигнали и информация от компетентните държавни органи във връзка с тези обстоятелства, включително данни за противообществени и престъпни прояви от различен характер

► извършените проверки, анализи и изготвени доклади

► предприетите или непредприети действия от страна на държавните органи

► частно финансиране и последващия институционален контрол върху тези отношения и др.

Във връзка с необходимата информация от ПГ на “Възраждане” са внесли искане до председателя на Народното събрание с искане за изслушване на ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП.

