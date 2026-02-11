Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев и Мая Димитрова също е отстранени от поста зам.-председатели, научи NOVA. Решението е било взето на заседание на 10 февруари, обяви председателят на НС Рая Назарян.

Наталия Киселова е избрана за председател на групата, а Владимир Георгиев и

Марияна Бояджиева - за нейни заместници. Останалите членове остават непроменени.

Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място, с 302 гласа, остана Борислав Гуцанов.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния съвет.

Припомняме, че по-рано в събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на 51-вия извънреден конгрес на партията, за който близо 700 делегати се събраха в зала 3 на НДК. До него се стигна след оставката на Изпълнителното бюро.

Кандидатите за лидерския пост бяха 52-ма. Впоследствие стана ясно, че в надпреварата ще участват само Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.