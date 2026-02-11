Днес е Европейският ден на единния номер за спешни повиквания 112. Висок остава процентът на фалшивите сигнали към спешния телефон или тези под формата на шега. Статистиката сочи, че 4 от 10 обаждания са нерегламентирани, за което вече се налагат глоби.

На всеки 10 секунди пристига обаждане на телефон 112. Сигналите са разнородни - за всякакви видове нарушения и инциденти, но има и фалшиви, лъжливи или такива под формата на шеги, включително от името на деца.

Глобиха 24 души с по 10 000 лв. за фалшиви сигнали на тел. 112

Глобените за миналата година, която е първата такава с налагане на санкции, са над 250, като сумите са различни. Вече има и платена глоба в размер на 10 хиляди лева.

Фалшиви сигнали на 112: Над 200 глоби са наложени на податели на злоумишлени сигнали през 2025 г.

Процентът на нерегламентираните сигнали остава висок - 40 на сто. Но в тези обаждания не влизат само фалшивите сигнали или шегите, а също и такива с шум, при които не става ясно за какво става въпрос, или пък погрешни обаждания на 112.

Съветът на специалистите е да бъдем конкретни в това, за което се обаждаме. И разбира се - да не злоупотребяваме с телефон 112, защото някой друг също има нужда от помощ.