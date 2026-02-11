Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняема 34-годишна жена за опит за контрабанда на кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“.

Тя опитала да пренесе от България в Турция 2,348 кг високорисково наркотично вещество на стойност 51 381 евро.

Във вторник на граничния пункт в посока Турция пристигнал лек автомобил, управляван от задържаната, която пътувала сама. При митническа проверка в акумулатора на автомобила било открито бяло прахообразно вещество, реагирало на кокаин при полеви наркотест. Разследването установило, че колата е собственост на обвиняемата и била регистрирана ден по-рано.

Жената работила като старши полицай в Районното управление на МВР във Враца.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Хасково да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.