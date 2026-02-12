Дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментира в ефира на NOVA NEWS очакванията от тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността. Според него присъствието на Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон към по-голяма умереност и търсене на диалог в сравнение с предходната година.

Керемедчиев припомни, че преди една година речта на Джей Ди Ванс е „разтърсила” европейските среди, поставяйки основите на американската дипломация под влиянието на политиката на Доналд Тръмп. За разлика от тогава, настоящата делегация, водена от Марко Рубио, демонстрира много по-умерен тон. Анализаторът подчерта засиленото присъствие на конгресмени и сенатори и от двете партии - демократи и републиканци, което, по думите му, показва желание на законодателната власт в САЩ да „отрегулира отношенията с Европейския съюз”.

► Кризата в доверието и търговските отношения

Въпреки очаквания по-мирен тон, Керемедчиев заяви, че бурята със сигурност не е отминала. Той посочи, че американският пазар остава „затворен или ограничен за европейски стоки” чрез наложените мита от 15%. Според него основната критика към Европейската комисия и Урсула фон дер Лайен е, че Европа не е успяла да защити интересите си при преговорите със САЩ. Дипломатът подчерта, че американският пазар е „най-ценният” за ЕС и не може да бъде заменен от споразумения с Индия, Япония или Канада. „Съединените щати определено гледат на себе си като суперсила, която не трябва да се съобразява с абсолютно никого”, допълни той, поставяйки Европа в „догонващо положение”.

Относно отбранителните способности на Европа, Керемедчиев отбеляза, че планът „Сейф” е в сила, но постигането на бързи резултати е трудно поради стратегически различия на континента. Той обясни, че докато западноевропейските държави искат да вдигат собствените си производствени мощности, източноевропейските страни като България, Румъния и Полша са заложили на „много близки отношения със Съединените щати”. Като примери за дългосрочни ангажименти той посочи договорите за машините „Страйкър” и самолетите F-16, които според него предначертават „неясни политики” за бъдещото развитие на общата европейска отбрана.

В заключение Милен Керемедчиев определи предстоящата конференция като „една стъпка назад от агресивните стъпки”, предприети преди година. По думите му съставът на американската делегация и присъствието на Марко Рубио показват „по-скоро желание за диалог, отколкото за конфронтация с Европа”.

