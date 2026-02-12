Поетесата Маргарита Петкова представи най-новата си книга със стихове и откровения „Докога, Маргарито?“. Заглавието на книгата е вдъхновено от старо стихотворение на поетесата, което Маргарита Хранова изпява по музика на Милен Македонски.

„Тази книга е лична, защото има не само стихотворения, а и текстове за неща от света, които ме вълнуват. Не всичко е възможно да бъде направено в стих, така че имам и лични разкази за пикантни случки“, споделя поетесата.

Снимка: Стефан Тотев

Маргарита Петкова: Болката отляво всеки я носи - понякога тя е сладка, понякога тежка

„Докога, Маргарито?“ е въпросът, който самата тя често си задава. „Това е книга с откровения, защото пиша стихотворенията си откровено, споменавам ситуации с хора, които са реални и са известни. За мен не е трудно да съм откровена и в живота, защото няма нищо по-добро от истината, дори когато тя боли. Не мога да лъжа пред белия лист“, каза с вълнение Петкова.

Най-важните въпроси, които поетесата си задава, докато пише своята книга, отправят критичен поглед както към самата нея, така и към света и човечеството.

Снимка: Стефан Тотев

Редактор: Ивета Костадинова