Нощта е преминала спокойно за 15-годишната пациентка, която вчера постъпи в болница „Пирогов”, след като беше намушкана с нож в столичния квартал „Подуяне”. Задържан за нападението е бащата на момичето. Състоянието на пострадалата е стабилизирано, но остава тежко, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Детето остава в Клиниката по детска реанимация, под активно наблюдение.

В четвъртък на момичето беше направена животоспасяваща операция, продължила часове наред и извършена от мултидисциплинарен екип от специалисти.

Състоянието на пострадалата 78-годишната жена, която беше оперирана вчера в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", след като беше намушкана от сина си, е стабилно. Тя е в съзнание, но предвид големия обем операция, (отстраняване на дясната част на дебелото черво) и голямата кръвозагуба, продължава да бъде с опасност за живота.

"Засега възстановяването върви в рамките на очакваното. Притеснително е психическото ѝ състояние от преживяната психическата травма", коментира хируртът д-р Георги Желев от Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", който вчера извърши животоспасяващата операция.