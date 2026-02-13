Резултатите от редовната годишна анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред работодателите представи Боряна Абаджиева, ръководител на отдел „Икономически анализи и политика“. Проучването анализира разминаването между образованието и нуждите на бизнеса по отношение на практическите и комуникационните умения на кадрите.

„Проучването ни позволява да направим съпоставка през годините. През последните три липсата на професионални практически умения у завършващите е много сериозно предизвикателство. Данните сочат 91% за 2024 г., 90% за 2025 г. и 88% за настоящата 2026 г.”, каза Абаджиева в ефира на предаването „Здравей, България”. Тя уточни, че проблемът засяга както средното, така и висшето образование.

Работна ръка от чужбина: Решава ли това проблема с дефицита на кадри

► Глад за кадри: Бизнесът търси практически подготвени специалисти

Според Абаджиева работодателите отчитат липса на базови умения за работа в екип и разбиране на поставените задачи. „Завършващите имат теоретични знания, но в професионални и технически направления нямат умения за работа. Трябва да има повече часове, в които учениците и студентите да вникнат практически в това, което учат“, обясни тя.

►Дефицит на комуникационни умения и влиянието на Gen Z

Проучването показва още, че дефицитът при комуникационните умения се увеличава устойчиво от 40% през 2024 г. на 44% през 2025 г. и 47% през 2026 г. „Говорим за комуникация на ниво работа в екип и споделяне. Представителите на Gen Z комуникират изцяло дигитално в социалните мрежи, което се отразява на комуникацията в реална работна среда“, коментира Абаджиева.

►Търсени специалности и сектори

Най-голям недостиг на кадри с висше образование се отчита в следните направления:

⇒ Технически науки - 77,5%;

⇒ Социални, стопански и правни науки - 19,2%;

⇒ Природни науки, математика и информатика - 12,5%.

„Бизнесът търси инженери, включително такива за ВЕИ сектора - соларна и вятърна енергия. В машиностроенето и металургията се изискват специалисти с умения за работа с роботизация, автоматизация и изкуствен интелект“, подчерта експертът от БТПП.

► Бизнесът и дуалното обучение

Абаджиева даде пример с ТУЕС, където учениците от 9-и и 10-и клас работят активно по проекти на компании. Тя посочи, че приоритет на работодателската организация е разширяването на дуалното и STEM обучение и актуализирането на програмите спрямо дигитализацията на икономиката. „Бизнесът вече си обучава тези кадри, дори прясно завършили студенти, за да могат да влязат директно в работата на компаниите“, допълни тя.

►Проблеми при „вноса" на кадри от трети страни

По отношение на недостига на квалифицирана ръка бе коментирана и възможността за „внос" на кадри от страни като Узбекистан и Индия. „Това е едно от направленията, но проблемът не е решен административно. Продължава да има немотивирани откази или вносът на кадри е за твърде кратък период от време, което не разрешава проблема на бизнеса към момента“, обясни Боряна Абаджиева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка