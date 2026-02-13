Бившият директор на ГДБОП и министър на вътрешните работи Калин Стоянов направи изявление относно разследването на случая „Петрохан”. Той определи ситуацията около обвиненията на политическите си опоненти като „Крадецът вика: „Дръжте крадеца”.

Относно информацията за сигнал, подаден през 2022 г. в ГДБОП, Стоянов заяви: „Всичко това е много лесно проверимо. Във всеки един момент може да се види има ли такъв сигнал, от кого е подаден, кога, какви са били твърденията в него, на кого е разпределен, за да стигне до конкретен оперативен служител”. Той допълни, че ако е имало такъв документ, по него със сигурност е работено от съответните ресорни отдели.

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“, за да защитим децата

Стоянов заяви, че отговори на тези въпроси трябва да даде Бойко Рашков. „По това време той е раздал значително количество оръжие на тази група. не е ясно защо се е въоръжавала”, каза бившият министър.

Той обвини Рашков и за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към „Гранична полиция", което според него е оставило района „тотално необезпечен”.

Стоянов попита още дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е давал на НПО в „Петрохан", и призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков.

„Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ”, заяви Стоянов.

Той описа участниците в случая като „психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на най-ценното - нашите деца”. Според него групата около Калушев е действала като „затворен кръг”, в който на хората е внушавано и те са били „обучавани”. „В култ се поставя водачът на тази група - той е гуруто”, каза Стоянов. И подчерта, че „огромен проблем” е навлизането на тези хора в образователната система, където са децата.

