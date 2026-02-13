Съдът отмени домашния арест на бившия заместник-кмет на Столичната община Никола Барбутов и му наложи парична гаранция от 5 000 евро.

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима - Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Пандова е бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

На първа инстанция: Пускат под домашен арест Никола Барбутов

Днес трябваше да започне разпоредителното заседание, но беше отложено. Причината е, че адвокатът на Соня Клисурска не получил книжата в законоустановения срок, за да има време да се запознае с тях и да направи своите забележки. Страните нямаха против делото да тръгне днес, но съдия Петя Крънчева определи да спази изцяло нормата на закона.