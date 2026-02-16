Проливните дъждове в неделя предизвикаха проблеми на места в Южна България. Пороите доведоха до пълно затваряне на пътя Велинград - Сърница заради разливане на вода на пътното платно и паднали скали. В едно от селата до Сърница - село Побит камък, река излезе от коритото си и наводни къщи. Обходният маршрут е през Батак.

Кметът на Сърница Неби Бозов увери, че към момента няма опасност за жителите на селото. „Вчера къщите бяха отводнени с помощта на кризисния щаб. Помогнахме на хората от пет къщи, за които получихме сигнали. Няма големи щети, наводнени бяха само приземни етажи”, посочи той в ефира на „Здравей, България”.

„Адът дойде. Първият ми етаж е наводнен, всичко, което успяхме, изнесохме”, разказа Фатима Кавунска.

Бозов каза, че срутището на пътя Велинград-Сърница е станало на 3 февруари. „Опасенията ни са, че ще се повтори бедствието от 5 август 2005 г., когато река Чепинска наводни опустошително Велинград. Този път беше откъснат с години и не можеше да се възстанови”, припомни кметът.

Той добави, че има уверението от отговорните институции, че още днес ще бъде започнато почистването на коритото на река Чепинска, както и поетапното разчистване на скалите по пътя Велинград-Сърница.

В ефира на NOVA NEWS кметът на община Сърница Неби Бозов допълни, че няма непосредствена опасност за жителите. Водите на реката се оттичат, а в самата община ситуацията е спокойна. Проблемът обаче остава затварянето на пътя Велинград – Сърница, който е непроходим заради преливането на река Чепинска.

Кметът обясни, че коритото на реката е силно затлачено и водата се разлива директно върху пътното платно. По думите му има уверения от институциите, включително и визуални обследвания, че ще започне почистване на речното корито, но към момента реални действия все още не са предприети.

Заради липсата на реакция от страна на държавата, в община Сърница е насрочен протест днес между 13 и 15 часа пред сградата на общинската администрация. „Вече две седмици чакаме институциите да задействат, а времето минава“, подчерта Бозов.

Кметът изрази сериозно притеснение и за ситуацията в района на Велинград, където река Чепинска продължава да покачва нивото си.

„Апелираме към институциите да не допускаме отново подобна трагедия“, заяви кметът. Той подчерта, че решението е спешно почистване на коритото на реката, тъй като в момента тя е затворена и водата няма естествен отток.

По думите на Неби Бозов все още няма яснота коя институция е отговорна за действията – дали това е АПИ, областната администрация или Община Велинград. „В момента си прехвърлят топката, а рискът за цялата ни община се увеличава“, предупреди той.

Кметът допълни, че ако институциите не реагират, гражданите са готови да преминат към по-ефективни протестни действия, включително затваряне на други пътни артерии. В момента линейките достигат до Сърница по обходен маршрут, като забавянето понякога достига до един час – нещо, което според него може да бъде фатално.

Въпреки напрежението, към момента в общината няма хора без дом, електрозахранването е нормално, а засегнати къщи няма извън вече отводнените в Побит камък. Прогнозите за продължаващи валежи и сняг обаче засилват тревогата от нов приток на води.

В Смолянска област най-критична е ситуацията в село Мугла, където има пропаднала къща и плевня.

„Изцяло откъснато е селото. Пътят , който е от Смолян до Мугла, на много места е изяден от реката, а от другата страна откъм Тешел има пропадане на земни маси”, заяви заместник-областният управител на Смолян Адриан Петров.