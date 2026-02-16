Наводнени къщи, свлачища и рухнала подпорна стена - такава беше ситуацията в неделя в Смолянско заради проливните дъждове. В по-късните часове, заради повишеното ниво на реката в село Барутин, се стигна до проблем с дига и изливане на сериозно количество вода от тръбите в близост до къщи. Екипи на пожарната отводняваха с помпи.

В ефира на „Здравей, България” заместник-областният управител на Смолян Адриан Петров увери, че към момента няма хора в опасност и ситуацията се нормализира. По думите му нивата на реките спадат, тъй като валежите са спрели към 18 ч. в неделя.

Рухнала подпорна стена, наводнения и селища без ток след пороите у нас (ВИДЕО)

„Изсипали са се около 65-70 литра на кв. метър. Ситуацията в Барутин беше наистина тревожна. Има четири наводнени къщи в община Неделино. Беше залят един мост до село Вехтино в община Мадан", каза той.

Петров посочи, че системата BG-ALERT не е била задействана. В ефира на "Твоят ден" Адриан Петров допълни, че в областта няма бедстващи хора. "В Смолянско не вали, но според прогнозата се очакват валежи. Доста голямо количество дъждове се изсипаха. Вследствие на това реките в региона повишиха нивата си. Вече по моста в Маданско може да се преминава. Има доста места със свлечени земни маси по пътната мрежа", разказа той.

По-късно в ефира на NOVA NEWS Петров съобщи, че с напредването на деня проблемите отново са започнали да се появяват. Шест населени места - около Девин и Доспат - са останали без електрозахранване. „Имаме сигнал за свлачище в община Неделино и на терен работи техника. На пътя Бял извор-Неделино е пропаднала част от платното. Подобна е и картината по пътя Смолян- Средногорци, където движението се осъществява в една лента”, добави той.

По думите му за възстановяването на увредената инфраструктура ще бъдат отпуснати средства, а общините ще кандидастват по програма за падналите подпорни стени.

► Ситуацията в село Мугла

Смолянското село Мугла е напълно откъснато от света след интензивните валежи, които паднаха в Смолянско през последното денонощие. По информация на Метеорологичната станция на Рожен там са паднали 82,5 литра дъжд на квадратен метър и това е най-голямото отчетено количество в Смолянска област.



Силният дъжд е отнесъл и без това компрометирания път към селото на две места, което прави достъпа невъзможен. Кметът на населеното място Даниела Кубинска предупреди жителите на селото и всички, които имат намерение да пътуват натам, да не правят опити да преминават по трасето. По думите ѝ то не е проходимо дори и с високопроходими автомобили.



В селото има паднала къща и плевня. Къщата се обитава през почивните дни, но този уикенд в нея е нямало никой. Допълнително усложнение създават и активизирани свлачища по горския път откъм Тешел, който също е непроходим. Два пъти автомобил на пощите е направил опит да достави пенсии в селото, но се е наложило да се върне заради опасните условия.

Редактор: Дарина Методиева