Обвиниха в умишлено причиняване на смърт шофьора, врязал се в автобус на градския транспорт в София на 15 август 2025 г. 21-годишния мъж причини тежката катастрофа, при която загина лекар, а четирима души бяха ранени. Произшествието стана на кръстовището на булевардите „Константин Величков“ и „Възкресение“ в София.

Припомняме, че обвиняемият е шофирал със скорост около 200 км/ч, а в момента на удара - със 163 км/ч при разрешени 50. Колата напуснала платното, преминала през трамвайните релси и се врязала в спрял на червен светофар автобус.

Обвиняемият возил трима пътници и въпреки молбите им да намали скоростта продължил да кара рисково. По време на движението той вдишал райски газ от балони, пълнени от метална бутилка, която държал в скута си. Според прокуратурата случаят е „особено тежък“, тъй като деянието е извършено при изключително висока скорост и е довело до смърт и множество наранявания.

Обвиняемият е с мярка „задържане под стража“ от 21 август 2025 г., а шофьорската му книжка е временно отнета.

Редактор: Ралица Атанасова