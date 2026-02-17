След проливните дъждове в Южна България започва разчистването на пътя Велинград - Сърница. Трасето беше затворено, след като река Чепинска излезе от коритото си и заля платното. Заради дъжда се активириха и свлачища.

„Техниката работи, но теренът е труднодостъпен. Има действително много работа. Това, което затруднява дейността, е, че има и още нови компрометирани участъци. Уверението на фирмата, която поддържа пътя, е отсечката да бъде отворена съвсем скоро”, увери областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова.

От днес екипите ще разбиват и извозват скална маса и ще разчистват дървета. Заради затворения път граждани излязоха на протест и поискаха незабавни действия от институциите и отваряне на пътя. Обходният път, който могат да използват, е през Батак, но хората обясниха, че пътят е труднопроходим при зимни условия, както и че е с 40 км по-дълъг.

Ако до седмица трасето не бъде почистено и укрепено, жителите на Сърница заплашиха с протести и блокади на главни пътища в района.