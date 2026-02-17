Една от версиите, по които полицията работи във връзка с умишления палеж на колата и входната врата на дома на кмета на Бистрица, е, че той е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.

Припомняме, че на кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор пред къщата на Самуил Попов, спират пред имота, разливат запалителна течност от туби и я палят. След това бързо напускат мястото. По това време в къщата са били кметът и негови близки. За щастие, при посегателството няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Палежът е извършен, месеци след като маскирани с бухалки нахлуха в кметството.

Задържаха петима за палежа в имот на кмета на Бистрица

„Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигналът ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година - тогава е започнало насипването на земни маси. Може да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в „Елените”. Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г. Тогава бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Но има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един - на Даниел Митов. Те обаче останаха невръчени. След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на вътрешния министър. Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи. Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно”, обясни Попов в ефира на „Здравей, България”.

Към момента силовите министри не са дали изявление по темата. Въпреки петимата задържани за палежа, кметът разбира за развитието на полицейската акция от медиите. А след палежа и призивите на столичния кмет да бъди назначена охрана - такава явно ще има.

„Взети са мерки. Като преосмислих нещата и на едната камера видях колко е задимено, мога да кажа, че това не е съвместимо с живота", каза още Попов.

Други заплашвани кметове и градоначалници от цялата страна застанаха зад своя колега.

„Да осъдим този вандалски акт. Има и други заплашвани колеги, това не може да продължава в 21 век”, заяви Никола Гостев, зам.-председател на Сдружението на кметовете.

Предстои всички събрани материали по случая да бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура. На този етап няма данни дали на задържаните снощи петима мъже ще бъдат повдигнати обвинения и съответно да се задържат за 72 часа.

Припомняме, че столичният кмет Васил Терзиев призова на Попов да бъде осигурена охрана.

От СДВР уточниха, че разследването по случая продължава.

На този етап няма изявление от Министерски съвет. В писмена позиция за NOVA от пресцентъра на МВР обясниха: