Осъдиха на 20 години затвор съпруга на Евгения – Орлин Владимиров, за убийството на младата жена, чието тяло беше беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г. Баща му Пламен Владимиров, който също е подсъдим по делото, беше признат за невинен.

"Решението на Софийския апелативен съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Има два възможни сценария – ВКС да потвърди присъдата или да върне делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд. Процедурата може да отнеме до година заради сроковете за мотиви и насрочване на заседание". Това каза в студиото на "Твоят ден" адвокат Людмил Рангелов, който представлява семейството на жертвата.

Според юриста съдът е приел, че Пламен Владимиров е участвал единствено в превозването и укриването на тялото на убитата, без да е съучастник в самото убийство. По закон подобни действия се квалифицират като „лично укривателство“, което по принцип се наказва с до 5 години затвор. Когато обаче между извършителя и укривателя съществува близка родствена връзка – в случая баща и син, законът освобождава укривателя от наказателна отговорност. „Това не звучи справедливо за обществото, но съдът е длъжен да приложи закона такъв, какъвто е написан“, подчерта Рангелов.

Първоначално двамата обвиняеми получиха доживотни присъди от Софийския апелативен съд. През декември обаче казусът претърпя обрат – Върховният касационен съд отмени това решение и върна делото за разглеждане от друг съдебен състав заради опасения за допуснати процесуални нарушения. Решението на съда не е окончателно. Прокуратурата и семейството на Евгения ще го обжалват. Така процесът за втори път ще стигне до ВКС, който ще вземе окончателното решение.

По думите на адвоката близките на Евгения преживяват продължителна и тежка драма. Загубата на дете по толкова жесток начин е страдание, което не намалява с времето, а високата присъда би имала по-скоро утешителен, отколкото реално възмездителен ефект. „Това е болка, която не може да бъде компенсирана с нито едно съдебно решение“, заяви защитникът.

Намаляването на наказанието за Орлин Владимиров е резултат от отпадането на две квалифициращи обстоятелства, приети от първите две инстанции – предумишленост и извършване на убийството по особено мъчителен начин. Апелативният съд е приел, че тези елементи не са доказани по надлежния ред, въпреки че самият извършител е признал вината си. Така съдът се е съгласил с тезата, че деянието не е било извършено по особено жесток или мъчителен начин.

Адвокат Рангелов посочи, че същественият проблем по делото се корени в най-ранния етап на разследването. Част от действията на разследващите органи са били извършени преди формалното въвеждане на лицата в рамките на наказателно-процесуалния ред, което прави събраните тогава данни негодни като доказателства. Именно поради това ВКС вече веднъж е върнал делото за ново разглеждане, а сега тези пропуски отново са се отразили върху крайния резултат.

Адвокатът беше категоричен, че в този случай законът не покрива обществените представи за справедливост. Причината според него е и в европейската директива от 2013 г., която изисква незабавно прекратяване на разпит и осигуряване на адвокат, щом лице съобщи факт, който може да го уличи в престъпление. Тази рамка ограничава възможността определени доказателства да бъдат използвани, независимо от тяхната тежест за обществото.

