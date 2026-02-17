Европейската прокуратура (EPPO) в София повдигна обвинения срещу четирима заподозрени за измамно получаване на средства по програми за заетост на хора с увреждания.

Според разследването две дружества били регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд и насочена към интеграцията на хора с трайни увреждания на пазара на труда и повишаване на тяхното социално включване. Събраните доказателства показват, че обвиняемите нямали намерение да развиват реална стопанска дейност или да осигурят действителна заетост на лица от целевите групи.

Скали и пясък вместо пристанище: Европрокуратурата обвини Иван Портних и бившия областен управител на Варна

Вместо това схемата била насочена към незаконно усвояване на средства от ЕС, предназначени за изплащане на заплати на фиктивно наети служители. С помощта на съучастник трима управители на дружествата удостоверили невярно, че наели лица от целевите групи, които в действителност не извършвали никаква трудова дейност.

Разследването установява още, че обвиняемите изисквали от фиктивните служители да им връщат в брой повече от половината от полагащото им се възнаграждение, с цел да не остава следа от извършената измама.

Редактор: Цветина Петкова