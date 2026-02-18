Жители на местността „Траката” край Варна излязоха на протест. Причината за недоволството им е окаяното състояние на пътната мрежа след многократни ремонти на ВиК в района. Хората са възмутени от това, че на места е почти невъзможно да се преминава и улиците се нуждаят от спешни и основни ремонти. Тази сутрин протестиращите за кратко затвориха и главния път за Златни пясъци, като бяха категорични, че търпението им е изчерпано.

Протест във Варна заради улици в окаяно състояние

От ВиК съобщиха, че проблемът се дължи на некачествена работа на фирмите, на които вече са отправени редица предписания, а отстраняването на проблемите трябва да започне веднага след подобряването на метеорологичните условия.

„Придвижването просто е невъзможно. В момента газим в кал и локви. Чупим коли. Най-лошото е, че в момента ВиК проектът е във финалната си фаза и уж поприключва, но трагедията става все по-жестока. Всяка една асфалтирана улица пропада в рамките на седмици”, заяви Мирослав Апостолов, жител на района.