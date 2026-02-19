Снимка: Архив
Съдът намали присъдата на съпруга ѝ, а баща му беше оневинен
Протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения Владимирова.
33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.
Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен
През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.Редактор: Дарина Методиева
