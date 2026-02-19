Още с встъпването си в длъжност служебният кабинет „Гюров“ ще се сблъска със сериозни обществени и политически очаквания, а недоволните няма да са малко. Това заяви главният експерт по програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му единственият начин за ограничаване на негативните реакции е активна и ясна работа още от първите дни на управлението. „За да има по-малко недоволни, е необходима активност още от самото начало“, подчерта Безлов.

Експертът коментира и темата за изборния процес, като отбеляза, че в предишни години институциите, отговорни за гарантиране на честността на вота, често са „гледали в обратната посока“. Според него именно тук ще бъде един от основните тестове пред служебното правителство – дали ще демонстрира реална воля за контрол и прозрачност.

Безлов посочи, че кабинетът би могъл да поиска отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той обаче постави въпроса доколко Висшият съдебен съвет би подкрепил подобна инициатива. В този контекст главният експерт по програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията припомни, че настоящият министър на правосъдието Андрей Янкулов е дългогодишен критик на Сарафов и нееднократно е заявявал позицията си, че той трябва да бъде отстранен.

По отношение на разследването по случая „Петрохан“ Безлов изрази мнение, че е необходимо да бъдат привлечени външни експерти. Според него подобна стъпка би повишила доверието в процеса и би гарантирала по-голяма обективност.

