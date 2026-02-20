Случаят „Петрохан” и въпросите без отговор продължават да бъдат в центъра на общественото внимание. Разследващите показаха записи от шест камери, на които се вижда как в последния ден Ивайло Калушев и 15-годишното момче тръгват с кемпера, докато Николай Златков напуска хижата по-рано с джип. Кога и как Николай се е качил в кемпера не става ясно от кадрите. Записите обхващат периода от 31 януари до 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата и бяха открити телата на трима от загиналите.

► Хронологията на събитията

Развитието на случая, според публикуваните от прокуратурата и МВР записи, започва на 31 януари. В 11:49 часа на място са трима души - Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев, придружени от две кучета. Около 12 часа от хижата излиза сребрист джип, който се завръща половин час по-късно. В 14:02 часа в двора паркира кемперът, от който слизат Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче. Останалите ги посрещат на място.

Нови записи и въпроси: Ще се разплете ли загадката „Петрохан-Околчица”

► Мистерията на 1 февруари

В ранните часове на следващия ден, около 7:11 часа, се вижда как Николай Златков напуска хижата с джип. Три часа по-късно останалите в сградата се разделят, а Калушев и момчето потеглят с кемпера точно в 10:16 часа. Пътят на превозното средство е проследен от пътни и частни камери – малко преди 13:00 часа то преминава през село Челопек в посока района под връх Околчица.

В същото време в хижата се забелязва необичайна активност. Тъмен джип излиза и се връща след малко, като не е ясно колко души има в него. Малко преди 14:00 часа джипът, с който рано сутринта Николай Златков е напуснал хижата, също се завръща. Кой е зад волана остава неизвестно. Голямата загадка остава кога, къде и как Златков се е присъединил към Калушев и момчето в кемпера, където тримата бяха открити дни по-късно.

► Нощта на пожара

Вечерта на 1 февруари, малко след 20 часа, камерите улавят движение на хора с фенери в мазето на хижата. Час по-късно пожарът се разгаря и обхваща първия етаж. В 21:30 часа, когато огънят вече е обхванал сградата, се чуват гърмежи, които, според разследващите, могат да бъдат изстрели. Пожарът бушува през цялата нощ.

Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” между 31 януари и 2 февруари

► Развръзката на 2 февруари

На следващата сутрин хижата е почти напълно изгоряла. Около 10:40 часа Деян Илиев пристига на мястото и открива телата. Камерите записват неговия оглед, след което той напуска хижата. Едва в 15:00 часа на място пристигат специализираните служби и правят опит да влязат в сградата.

Важен детайл е, че телата на Дечо, Пламен и Ивайло Иванов са открити пред главния вход на хижата. Запис от случилото се там не е публикуван, тъй като камерите, които показват движението на автомобили и пожара, са насочени към задния двор.

► Експертният коментар

Според бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев има разминаване между кадрите и досегашната история. "Пред всички остава въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени или манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя”, коментира Гунев.