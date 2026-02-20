-
Месеци ще отнеме на разследващите да разберат защо се случи трагедията, смята бившият зам.-вътрешен министър Филип Гунев
След като разследващите разпространиха нови записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”, ще се разплете ли истината по случая? Кадрите обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.
Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” между 31 януари и 2 февруари
„Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в предаването „Здравей, България”.
Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.
„Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в „Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.
Според него все още няма логично обяснение за духовния елемент. „Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо”, каза Гунев.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
