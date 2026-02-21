Снегорин от почистващата техника по републиканската пътна мрежа и лек автомобил се удариха край великотърновското Ново село, на пътя София - Варна. Пътното произшествие е станало малко преди обед в събота.

По всяка вероятност снегоринът се е опитал да избегне удара от насреща идващия автомобил и е "скочил" в канавката. Движението в района се регулира от "Пътна полиция".

Тежка зимна обстановка в страната: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение (ВИДЕО)

От АПИ по-рано съобщиха, че 260 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.

В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при „Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.