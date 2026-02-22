16-годишно момче от София почина в неделя сутринта по време на международно състезание по плуване в Бургас.

В 08.57 часа днес на тел. 112 е подаден сигналът за инцидента.

18-годишен младеж се удави в Китен

Момчето е било в басейна по време на загрявка, когато му е прилошало. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал. Към момента няма данни 16-годишният състезател да е имал здравословни проблеми.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия - оглед и разпити на свидетели.