Операцията по обследване на потъналия до Маслен нос риболовен кораб ВН 8112 е подновена, съобщиха от ВМС. В нея отново се включват катери на ВМС и „Гранична полиция”, както и водолазен екип от състава на ВМС, който с подводен дрон ще обследва състоянието на потъналия миналата сряда плавателен съд. Засега метеорологичната обстановка е благоприятна.

Корабът на капитан Христо Спасов, с общо трима души на борда, изчезна миналата сряда от радарите и беше локализиран на 40 метра дълбочина в района в петък сутринта. Мястото беше посочено от водолази и рибари доброволци, които в четвъртък направиха обход на района с лодка, при който откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето.

Подновяват издирването на тримата изчезнали рибари край Созопол

Все още няма информация за екипажа на кораба - 58-годишния капитан Христо Спасов, 25-годишния му син и техен колега.