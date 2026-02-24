Кметът на София Васил Терзиев заяви, че столичният градски транспорт се намира в тежко финансово състояние, а всяко ново увеличение на възнагражденията трябва да бъде съобразено с реалните възможности на бюджета и съпроводено с реформи. В публикация в социалните мрежи той коментира срещата със синдикатите, които настояват за увеличение на заплатите и подготвят протести:

"Системата в момента е в недостиг от десетки милиони левове, като приоритет на общината остава запазването на съществуващите линии и персонал."

Терзиев посочва, че дори увеличение от 50 евро на служител би довело до допълнителен разход от около 7,5 млн. евро годишно за бюджета на столицата.

Кметът отбелязва още, че предходното увеличение на възнагражденията „на калпак“ е създало траен структурен дефицит, а въпреки по-високите заплати недостигът на водачи продължава. По негови данни около 10% от възложения транспортен пробег не се изпълнява, което допълнително затруднява функционирането на системата.

"Бюджетът е на ръба, а всяко ново увеличение трябва да бъде финансово обезпечено и съпроводено с по-строг контрол върху разходите", подчертава той. Общината не е против увеличението на възнагражденията, но настоява то да бъде целево - в секторите, където недостигът на кадри е най-сериозен. По думите му е необходим баланс между по-високи заплати и инвестиции в нови превозни средства, депа и подобряване на условията на труд.

"Защо нямаше синдикални протести в предходни периоди, когато управлението беше в ръцете на политически сили, които и сега имат мнозинство в общинския съвет и парламента", пише Терзиев в поста си.

Според него устойчивото развитие на градския транспорт изисква балансиран подход, който да съчетава адекватно възнаграждение на служителите с инвестиции в обновяване на подвижния състав, модернизация на инфраструктурата и подобряване на условията на труд.

В прессъобщение до медиите от Столичната община посочват още, че се работи по въвеждане на по-строг контрол и одит на разходите в транспортната система с цел повишаване на ефективността и гарантиране на прозрачност при управлението на публичните средства. Администрацията заявява готовност за диалог със синдикалните организации, като подчертава, че решенията трябва да бъдат съобразени както с интересите на служителите, така и с дългосрочната финансова стабилност на системата.