Снимка: iStock
-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Те са от депутат и двама представители на силовото министерство
В прокуратурата са постъпили сигнали от народен представител и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.
Вчера в държавното обвинение е заведен сигнал от депутат в 51-ото Народно събрание с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез случаен подбор, посочиха от прокуратурата.
Вътрешният министър предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
По-късно същия ден в СГП са постъпили още два сигнала - от двама високопоставени представители на МВР. Те също са за упражнен натиск от страна на Емил Дечев. Присъединени са към преписката, заведена по първия сигнал.
Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, а СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление.
Рокади в МВР? ИТН със сигнал до прокуратурата за изясняване дали са искани оставки във ведомството
Предварителната проверка е възложена на ГДБОП и МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство, се посочва още в съобщението.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни