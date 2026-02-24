В прокуратурата са постъпили сигнали от народен представител и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Вчера в държавното обвинение е заведен сигнал от депутат в 51-ото Народно събрание с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез случаен подбор, посочиха от прокуратурата.

По-късно същия ден в СГП са постъпили още два сигнала - от двама високопоставени представители на МВР. Те също са за упражнен натиск от страна на Емил Дечев. Присъединени са към преписката, заведена по първия сигнал.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, а СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление.

Предварителната проверка е възложена на ГДБОП и МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство, се посочва още в съобщението.

