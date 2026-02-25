Бившият премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд е бил приет в болница поради „стрес, причинен от скандала с Епстийн“, съобщи в изявление неговият адвокат. Ягланд е една от най-известните личности, замесени в скандала, разкрит след публикуването на документи за покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Норвежките власти разследват обвинения за сериозна корупция.

Норвежката полиция претърси имоти на бившия премиер Ягланд по случая „Епстийн“

Бившият висш норвежки политик е посещавал апартаментите на Епстийн в Париж и Ню Йорк и е пребивавал в имението му в Палм Бийч, Флорида, по времето, когато е бил генерален секретар на Съвета на Европа - водещата организация за защита на човешките права.

Американският мултимилионер Епстийн, починал в затвора през 2019 г., е управлявал мрежа за сексуално насилие в продължение на години с все още неизвестен брой жертви, някои от които са били непълнолетни.

Адвокатът на Ягланд заяви, че клиентът му сътрудничи на разследващите, но не смята, че има основания за наказателно преследване срещу него. Служители на норвежката служба за икономически престъпления извършиха претърсвания в жилищата му.

След като бе премиер на Норвегия от 1996 г. до 1997 г., Турбьорн Ягланд оглавяваше Съвета на Европа от 2009 г. до 2019 г. и беше председател на норвежкия Нобелов комитет в продължение на много години.

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започна разследване срещу бивш премиер

По искане на Норвегия Съветът на Европа отмени имунитета на Ягланд за 10-те години, през които е бил начело на организацията.

