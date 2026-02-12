Норвежката полиция претърси днес имоти на бившия министър-председател Турбьорн Ягланд, съобщи адвокатът на Ягланд, цитиран от "Ройтерс".

Това е част от продължаващо разследване за връзки между видни норвежци и покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Снимки, разпространени от норвежки вестници, показват следователи, които внасят кашони в жилището на Ягланд в Осло. Акцията се състоя ден след като Съветът на Европа - водещият европейски орган за защита на правата на човека, който Ягланд оглавяваше от 2009 до 2019 г., сне неговия дипломатически имунитет.

"Норвежките разследващи в момента извършват претърсвания в жилището и ваканционните имоти на Турбьорн Ягланд. Това беше очаквано и е стандартна част от разследване от такъв характер", се казва в изявление на адвоката му Андерш Брусвее.

Ягланд вече е обвинен в корупция, добави адвокатът му. Това съгласно норвежкия правен кодекс е етап, който предхожда повдигането на официално обвинение и позволява на заподозрения да има адвокат, а полицията - на определен етап да го арестува. В Норвегия официалните обвинения се повдигат значително по-късно в съдебния процес, понякога седмици преди началото на делото.

Миналата седмица беше съобщено, че е започнало разследване срещу Ягланд, който е и бивш външен министър и бивш председател на Нобеловия комитет за мир. Той е разследван по подозрение в тежка корупция.

"Ягланд желае да съдейства за пълното изясняване на случая и следващата стъпка е да се яви на разпит в полицията, както сам заяви, че иска", каза Брусвее. "Ще спазваме процедурата и ще продължим да сътрудничим изцяло на властите", добави той.

Решението за разследването се основава на информация, разкрита в публикуваните наскоро документи, свързани с Епстийн. Документите сочат, че през 2014 г. Ягланд и асистенти на Епстийн са изготвили подробни планове Ягланд, съпругата му, двете му деца и приятелката на сина му да посетят Епстийн в Палм Бийч, Флорида, както и притежавания от него карибски остров.

Ягланд отрича някога да е посещавал частния остров на Епстийн. В имейл от 2014 г. Ягланд е поискал помощта на Епстийн за финансиране на апартамент в Осло. Имейли от 2018 г. показват, че Епстийн е помолил Ягланд да организира среща с руския външен министър Сергей Лавров и е заявил, че има идеи, които може да предложи на президента Владимир Путин. Ягланд е обещал да повдигне въпроса пред асистента на Лавров.

Редактор: Ивета Костадинова