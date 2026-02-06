Норвежката полиция заяви, че е започнала разследване за „утежнена корупция“ срещу бившия премиер Торбьорн Ягланд заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн с когото според изнесените файлове е имал тесни връзки.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде също така заяви, че ще поиска имунитета на Ягланд като бивш ръководител на международна организация да бъде снет, за да се улесни разследването.

Шокиращи данни от досиетата „Епстийн” разкриват връзки с България

Ягланд беше министър-председател на Норвегия от 1996 до 1997 г. и генерален секретар на Съвета на Европа от 2009 до 2019 г. Между януари 2009 г. и март 2015 г. той също така оглавяваше комисията, която избира носителя на Нобеловата награда за мир.

„Започнали сме разследване срещу Торбьорн Ягланд по подозрение за утежнена корупция“, заяви икономическото звено за борба с престъпността към норвежката полиция.

„Считаме, че има разумни основания за разследване, като се има предвид, че той е заемал длъжностите председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа през периода, обхванат от публикуваните документи. Ще разследваме дали са били получавани подаръци, пътувания и заеми във връзка със заеманата от него длъжност“, заяви директорът Пол Льонсет.

Имейли разкриват непристойни коментари на Сара Фъргюсън към Джефри Епстийн за дъщеря ѝ

Тъй като Ягланд се ползва с имунитет като бивш ръководител на международна организация — Съвета на Европа — от звеното съобщиха, че са поискали от външното министерство да бъде снет.

Редактор: Цветина Петкова