Гилейн Максуел - осъдената приятелка и съучастничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, отказа да отговаря на въпроси, по време на изслушване в Конгреса. Тя се позова на правата си по Петата поправка на Конституцията на САЩ, която ѝ дава правото да мълчи.

Чрез своя адвокат Максуел заяви, че ще обмисли да отговори на въпроси, в замяна на помилване или амнистия от американския президент Доналд Тръмп.

Разпитът на Максуел се проведе чрез видео разговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Обявление за смъртта на Джефри Епстийн е подготвено ден по-рано

Срещу нея тече ново разследване, в което законодателите се опитват да разкрият как Епстийн е успял да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета в продължение на години.

Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на Гилейн Максуел по делото на Епстийн

„Както се очакваше, Гилейн Максуел се позова на Петата поправка и отказа да отговаря на каквито и да било въпроси. Това очевидно е много разочароващо. Имахме много въпроси за престъпленията, които тя и Епстийн са извършили, както и въпроси за потенциални съучастници. Искрено искаме да стигнем до истината за американския народ и до справедливост за оцелелите. За това става въпрос в това разследване. Това, което каза адвокатът ѝ, не Максуел, а адвокатът ѝ каза, че тя ще отговори на въпросите, ако бъде помилвана от президента”, заяви председателят на Комисията за надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър.

Редактор: Ралица Атанасова