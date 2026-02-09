Изявление за смъртта на Джефри Епстийн е било изготвено на 9 август 2019 г. - ден преди осъдения за сексуални престъпления финансист да бъде открит мъртъв в килията си, показват новоразсекретени документи на Министерството на правосъдието на САЩ.

Черновата е част от нова папка с материали, свързани със случая „Епстийн“, и е обозначена като изявление на прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк. Документът е с дата 9 август 2019 г., докато Епстийн не бил открит мъртъв на живот на следващата сутрин в затвора „Метрополитън Корекшънъл Сентър“ в Манхатън, пише NDtv.

Изявлението е приписано на тогавашния федерален прокурор на Манхатън Джефри Бърман и носи заглавие „Обявление на прокуратурата на Манхатън относно смъртта на подсъдимия Джефри Епстийн“. В него се посочва, че затворническата администрация е потвърдила, че Епстийн е бил намерен в безсъзнание в килията си и малко по-късно е бил обявен за мъртъв. Текстът определя случилото се като „обезпокоително“ и отбелязва, че смъртта му може да попречи на жертвите да получат справедливост, като същевременно подчертава, че разследването по повдигнатите обвинения ще продължи.

Сред публикуваните материали има поне 23 документа, означени като изявления на прокуратурата, включително няколко версии с различни и непоследователни заличавания. В някои от тях лични данни като имена или телефонни номера са видими, докато в други почти цялата идентифицираща информация е скрита.

Новоразсекретени записи, прегледани от CBS News, повдигат въпроси около видеонаблюдението в затвора в нощта преди смъртта му. Около 22:39 ч. на 9 август камера е заснела оранжева фигура, движеща се към блока, в който се е намирала килията на Епстийн. В един от документите фигурата е описана като „възможно лишен от свобода“, докато вътрешен преглед на Министерството на правосъдието я идентифицира като надзирател, носещ оранжево спално бельо. Независими анализатори обаче смятат, че движението наподобява по-скоро това на затворник, като подчертават, че е необичайно по това време да се извежда лишен от свобода.

Публикацията включва и снимки, които досега не са били показвани публично - част от разсекретен доклад на ФБР. На някои от кадрите се виждат медици, които се опитват да реанимират Епстийн на носилка около 6:49 ч. сутринта на 10 август, приблизително 16 минути след откриването му. Други снимки са направени в болница, където смъртта му е официално констатирана. На част от материалите името му е изписано погрешно като „Jeffery“.

Към документите е приложен и 89-страничен аутопсионен доклад на съдебния лекар в Ню Йорк, в който се описват фрактури на щитовидния хрущял - находка, която също е била предмет на широк обществен и експертен дебат.

Редактор: Ралица Атанасова